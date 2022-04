Aunque apenas es una iniciativa municipal que busca colocar 80 quioscos en la Avenida Central, ya genera reacciones entre ciudadanos y peatones que apelan a la movilidad, los espacios públicos y la organización de la ciudad.

Raisa Banfield, arquitecta y exvicealcaldesa, dijo que la recuperación de la Avenida Central fue un proceso muy complejo, que duró casi dos años, ya que había más de 300 puestos informales y hubo que hacer un inventario entre los que representaba un sustento prioritario de vida y no una forma de negocio más.

Dentro de los identificados incluso había personas que todavía tenían que ser reubicadas.

Banfield dijo que se diseñó el espacio en la zona de forma organizada para su recuperación, porque muchos no querían que se volviera a ocupar, pero sin exagerar se dejaba algunos pequeños puntos para controlar y que no hubiese más de 20 quioscos en el futuro, para no afectar lo que se logró en este sector.

Agrega que el tema de la recuperación de espacios es un proceso sociocultural, donde se trabaja la cultura, normas, sanciones, incentivos y mantenimiento.

Además, incluye la generación de contenido y actividades artísticas para elevar el nivel del área.

Reitera que hace falta compromiso entre los negocios formales, informales y las autoridades para fortificar este proceso, porque de nada sirve que se invierta para recuperar, pero no se le da el seguimiento que debe.

Con información de Fabio Caballero.