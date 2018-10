'Bien cuidao', labor que no cesa en las calles de la ciudad capital

El 12 de febrero de 2016, el alcalde José Isabel Blandón manifestó que aquéllos que se dedicaban a este oficio tendrían los días contados y no ha sido así.

En esa ocasión, Blandón manifestó que el 1 de marzo se acabaría esa actividad, y se sancionaría a quienes insistieran en practicarla; los que no aprovecharon la oportunidad y no formaron parte del programa, tendrían que buscar otra actividad, dijo Blandón.

Las autoridades habían explicado que ese programa facilitaba un trabajo formal en una empresa privada o del Gobierno.

Llegó el día que había mencionado Blandón y en el Casco Antiguo, donde se inició con el plan, sorprendieron a dos personas, quienes se convirtieron en las primeras multadas por no acatar órdenes. Sin embargo, hay personas como Úrsula Kiener, quienes dicen que en ese lugar esa labor no cesa, calificándola como “insoportable”.

NO. En casco viejo están insoportables. Como se me quejan los turistas que no entienden el concepto y es incómodo para el local. @BlandonJose