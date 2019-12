Yessika Marín llegó como todos los días en los que hay sorteo a buscar su libreta de números para la venta sin embargo la misma ya no estaba en la institución.

La billetera dice que desde agosto pasado le dan la libreta incompleta y ahora no aparece la misma.

“Me dicen que no me pueden dar este producto, porque no había. Desde que entró este gobierno hay este problema y tenemos que ver quién esta encargado y quién se está llevando la libreta”, afirmó Marín.

El manejo dudoso y hasta político en la asignación de libretas de billetes de lotería vuelve a la palestra, pues de acuerdo a publicaciones de los “ Varelaleaks” el exdirector de la institución, Armando Guerra, otorgaba este beneficio a diputados.

Pero según Ángela Ruíz vocera de billeteros independientes, esa no es la única irregularidad.

“La situación de los Varelaleaks es una cortina de humo, cuando es un solo diputado y su suplente que tiene esta anarquía aquí en la Lotería”, expresó Ruíz.

Según el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, los “Varelaleacks” presentan indicios de posibles actos de corrupción y merecen ser judicializados.

“Toda institución debe rendir cuenta y la Lotería no escaparía a esa exigencia y donde se puede poner de manifiesto si se han cumplido los tramites y procedimientos para cada una de las situaciones que se pone en cuestionamiento”, manifestó Araúz.

TVN Noticias buscó la versión de la directora de la Lotería, Gloriela Del Río Remice, sin embargo, no fue posible y su relacionista público explicó que se adelantan auditorias sobre lo actuado en administraciones anteriores.