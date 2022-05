El cantautor panameño Rubén Blades realizó una nueva publicación para opinar sobre la realidad política y social de Panamá. “Sobre el fallo del 20 de mayo del 2022 y los Martinelli”, es el nuevo escrito de Blades, el cual aparece en su portal.

“Veremos si las evidencias presentadas en New York para condenar a los hermanos Martinelli y su admisión de haber sido ordenados por su padre a aceptar los sobornos de Odebrecht, poseerán igual peso probatorio en Panamá y ayudarán al Ministerio Público en sus casos pendientes contra el expresidente”, así lo expresa Blades en su nota donde desarrolla ocho puntos relacionados al fallo condenatorio contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Vea también: Hermanos Martinelli señalaron que actuaron por instrucciones de su padre, fueron condenados a 36 meses de prisión

Los hermanos Martinelli Linares condenados, el pasado 20 de mayo, a 36 meses de prisión por utilizar el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar dineros provenientes de sobornos pagados por la empresa Odebrecht.

Blades afirma que ya el Ministerio Público no tiene excusas y que “corrupción es corrupción” sin importar el país.

Para el Ministerio Público en Panamá ya no hay excusas posibles. Corrupción es corrupción, bajo cualquier jurisdicción, idioma, o geografía. Y la peste emanada del proceso de New York es la misma que se respirará, bajo iguales circunstancias en Panamá, cuando sea ventilado. A los fiscales: doblen las mascarillas y pónganse a trabajar".

Rubén Blades también expresa algunas opiniones sobre como este fallo contra los hermanos Martinelli Linares puede modificar el panorama político camino a las próximas elecciones presidenciales de 2024.

También señala como está afectada la imagen de Panamá como este tipo de temas: “Ojo: la imagen proyectada por un país que aparenta estar podrido hasta la médula no va a ser reparada internacionalmente por campañas turísticas, ni sirve para atraer inversiones que no sean ilegales. Gente honrada no va a querer invertir en un país bajo una administración pública corrupta, a menos que sea un maleante y su dinero, mal habido”.

Vea también: EEUU pide confiscar más de $18 millones y otros bienes a los hermanos Martinelli Linares

“Como cantó Carmelo en Maestra Vida: Déjenme reír, para no llorar”, con esta frase cierra Rubén Blades su escrito.

Ingrese aquí para leer el escrito completo de Rubén Blades sobre el fallo condenatorio contra los hermanos Martinelli Linares.