Blandón: La Cinta Costera debe ser administrada por el Municipio

“No solamente la Cinta Costera. La Calzada de Amador y el Parque Omar deben pasar a manos del Municipio. Como autoridad local debemos ser los encargados de administrar y conservar los espacios públicos de la ciudad. Esa no es una responsabilidad que le corresponda al Gobierno Central, mucho menos al MOP”, declaró Blandón. “El Ejecutivo debe hacer el decreto o convenio con la Alcaldía donde se le traspase la competencia sobre el espacio”, acotó.

Blandón señala que, en caso de manifestaciones, la notificación se hace 24 horas antes en ante el municipio. Además cuestiona el mantenimiento de la Cinta Costera.

“Pueden ver que espacios que se construyeron para uso comercial no se están utilizando. Los baños no sirven. El único espacio comercial y donde los baños funcionan es Sabores del Chorrillo, y es el único espacio que no está a cargo del MOP, está a cargo del Municipio”, criticó el alcalde capitalino.

La sociedad civil pide la derogación del decreto que prohíbe las manifestaciones en la cinta sin un permiso del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Queremos que se derogue ese decreto que atenta contra nuestro libre derecho de reunión", apuntó Ricardo Rodríguez, de la sociedad civil.

"Lo que debe hacer la persona que se va a manifestar es notificar a la autoridad competente, no hay que solicitar ningún tipo de permiso", manifestó el secretario de Metas, Jorge González.

Cuando se realizan actividades como desfiles patrios o Navidad es la Alcaldía la encargada de otorgar los permisos para los puestos de venta. Sin embargo, cuando la Alcaldía necesita el espacio debe pedir un permiso al Ministerio de Obras Públicas.