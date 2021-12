José Blandón y Katleen Levy presentan su postulación para presidir el Partido Panameñista

El actual presidente del Partido Panameñista y exalcalde capitalino, José Isabel Blandón, presentó este, sábado 18 de diciembre, en la sede del Tribunal Electoral, su postulación para continuar en el cargo.

El también excandidato presidencial, se hizo acompañar de simpatizantes y miembros del colectivo entre los que se encontraban el diputado, Luis Ernesto Carles, el exministro de Obras Públicas, Mario Etchelecu, entre otros.

Blandón ha indicado su deseo de continuar con el proceso de renovación que inició hace 2 años.

“Nos enfocaremos en la formación de nuestros dirigentes, en poner operativa la estructura del Partido y en prepararnos para el 2024”, resaltó el dirigente político.

Quien también acudió este día para presentar su postulación, fue la exdiputada Katleen Levy, que ha señalado que “nuestro país ha perdido el rumbo y nuestra dirigencia mantiene una sospechosa oposición cariñosa”.

Además, de que aspira ver un Panameñismo grande y no empequeñecido por “el rumbo timorato que llevamos”.

Añadió que, mientras los ciudadanos desean un cambio, la dirigencia Panameñista “parece vivir en una burbuja, no opina, no propone, ni debate y las encuestas los ubican con un 5% de la intensión de los votos, que es el resultado de una dirigencia que no escucha a los adherentes”.