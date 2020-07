Bloque tres sin reactivarse en provincias con más contagios

De esta forma lucen los comercios que no abren sus puertas desde hace 4 meses. A finales de marzo pasado, fue la última vez que recibieron clientes. El bloque dos se reactivó hace casi dos meses, el 1 de junio, pero por el incremento en el número de contagios, la apertura del siguiente bloque, el tres, hasta este momento nunca llegó.

En cambio, tal como se venía advirtiendo, desde el próximo lunes 27 de julio abre el bloque tres en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.

“Esto debido a que en estas provincias, Herrera, Los Santos y Coclé, mantenemos un RT bajo, no hay una alta incidencia en aparición de casos y los equipos de salud se muestran reforzados para poder dar respuesta a cualquier tipo de situación en estas provincias”. (Luis Francisco Sucre, ministro de Salud)

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, Nadkyi Duque avala esta decisión del Ministerio de Salud en Los Santos, Herrera y Coclé, pero destaca que el problema no está en las actividades económicas, sino en el incumplimiento de la población sobre la cuarentena y medidas de bioseguridad.

“Acertada la decisión de las autoridades gubernamentales de dar esta apertura del tercer bloque en ciertas provincias, en estas provincias que se han mantenido con bajo índice de contagio. Lamentablemente no es el caso de la ciudad de Panamá donde nosotros teníamos previsto en el mes pasado una posible apertura, sin embargo, con el conocimiento que se ha tenido de los índices desde esa fecha hasta la actualidad en Panamá, ha sido un crecimiento exponencial de los casos y los niveles de mortalidad”. (Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales)

“Más allá del abrir o no abrir los bloques, nuestra siempre insistencia es que, si usted va a abrir o usted no va a abrir, lo más importante es que las personas tengan y cumplan las medidas básicas. Seguimos observando en la calle, en la vida diaria personas que usan inadecuadamente las mascarillas, o no usan las mascarillas o siguen teniendo estas reuniones: Que este es mi círculo y mi círculo se protege, y por ende yo no me preocupo, y al final de cuentas se convierte en un efecto dominó porque ese pequeño grupo se piensa que está sano, y uno de ellos está enfermo”. (Augusto Hernández, médico intensivista)

En el bloque tres se contempla la reactivación del comercio al por mayor y al por menor, de carácter no esencial; la venta de autos; la construcción privada y los servicios profesionales y administrativos.