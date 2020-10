Bomberos de Panamá implementará primer sistema autónomo de desinfección UV

Esos equipos ya están siendo utilizados en países de Europa, Asia y América Latina cuya función principal es desinfectar espacios y prevenir la propagación del COVID-19, neutralizando el virus.

Para el director general Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Abdiel Solís el sistema podría reducir la dependencia en el uso de soluciones basadas en productos químicos, que pueden ser efectivas, pero requieren que las habitaciones estén desocupadas durante varias horas durante la esterilización, lo que las hace poco prácticas para muchas partes de las instalaciones.

Los sistemas tradicionales basados en los ciclos de limpieza, un proceso completo de desinfección puede llegar a superar las 48-72 horas, y se suelen utilizar de manera intensa gases que son tóxicos en mayor o menor grado para las personas y se precisa de un mínimo de dos técnicos para llevar a cabo la tarea de descontaminación, espacio por espacio, equipados con unos completos equipos de protección individuales.

Mediante una colaboración con Jenkins&Doc, la institución apuesta al uso de equipo que neutraliza los microorganismos de la superficie y es operado inicialmente por un usuario remoto y posteriormente funciona de manera autónoma.

El sistema puede desinfectar 4 mil pies cuadrados de espacio de almacén en media hora.

El robot equipado con lámparas UV-C primero reconoce la estancia a desinfectar, el algoritmo calcula la distancia, el tiempo y la intensidad adecuada en base a los parámetros necesarios y a los elementos y espacios que se va encontrando, y se inicia el protocolo de desinfección una vez se confirma que no hay ninguna persona presente. Finalmente avisa de que todo el proceso ha sido llevado a cabo sin incidentes.

El UV Robot es un sistema para desinfectar espacios mediante rayos ultravioleta C y emisión de ozono 50ml/hora. Latecnología no deja residuos, por lo que es completamente ecológico y mejora la higiene ambiental, además ayuda a evitar infecciones cruzadas y supone un importante ahorro no solo de tiempo sino en materiales fungibles.