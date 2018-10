‘Buses piratas’, un mal de nunca acabar en Panamá

Una muestra de ello, es la cantidad de accidentes de tránsito que se registran por año, en los cuales se han visto involucrados los llamados “piratas”, ocasionando dolor a las personas involucradas en los siniestros de tránsito.

La vicepresidenta para la Protección de los Usuarios, Esperanza Mena, manifestó a TVN-2.com, su preocupación por el índice de personas afectadas a través de accidentes de tránsito donde está involucrado el servicio de transporte público de pasajeros.

“Realmente es preocupante lo que está ocurriendo, en cuanto a que muchos usuarios que dependemos del transporte público, quedemos afectados por un hecho de tránsito. Muchos son buses piratas que no tienen prestataria asignada, por lo que es importante que los usuarios le den seguimiento a los hechos de tránsito, para que estén presentes en el momento que llega la Dirección de Operaciones del Tránsito y los inspectores de la Autoridad del Tránsito a poner las boletas, para que vayan a los juzgados, al médico forense del Ministerio Público y se presenten en las audiencias de seguimiento para exigir sus derechos”, recomendó Mena.

Según datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se han registrado hasta septiembre de este año, 281 muertes por accidentes de tránsito en el país; sin embargo, las cifras reportadas por las autoridades, representan 49 muertes menos que el mismo periodo de tiempo del año 2017.

Para ir sacando de las calles a los “buses piratas”, la ATTT manifestó a TVN-2.com que están realizando operativos. Han impuesto alrededor de 1,000 boletas a conductores de buses alternativos que no cuentan con los permisos de operaciones y la documentación en regla. La infracción por incumplimiento a las normas del tránsito puede ser de hasta $5,000.00.

Mena pide a las autoridades “soluciones integrales, para que los usuarios tengan protección al momento de transportarse de un lugar a otro”, por lo que exigió más inspectores del tránsito en las calles.

“Hay que incrementar los inspectores para que exista una supervisión más rigurosa en las calles y se constate que las unidades cuenten con la documentación exigida por ley para que sus vidas no corran peligro, porque hay personas lesionadas que luego no tienen a quien reclamarle y no hay quien responda. Es lamentable lo que estamos pasando como usuarios para podernos movilizar”, concluyó.