¿Me puede dar COVID-19 a través de comida? ¿Va a subir el precio de los alimentos? La FAO responde

El coronavirus no solo amenaza la salud de las personas, las medidas de contención también han puesto en peligro la alimentación de muchas personas a nivel mundial.

" Nos enfrentamos a una crisis alimentaria inminente, a menos que se adopten con rapidez medidas para proteger a los más vulnerables, mantener operativas las cadenas mundiales de suministro de alimentos y mitigar los efectos de la pandemia en todo el sistema alimentario", advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su sitio web oficial.

Los cierres de fronteras, las cuarentenas, así como las interrupciones de mercados, cadena de suministro y comercio pueden limitar el acceso de las personas a fuentes de alimentos diversas, nutritivas y en la cantidad suficiente.

La organización destaca que, por el momento, las interrupciones en la cadena alimentaria han sido mínimas.

" El suministro de alimentos ha sido adecuado y los mercados han permanecido estables hasta el momento. Las reservas mundiales de cereales se encuentran en niveles holgados y las perspectivas para el trigo y otros cultivos básicos importantes para 2020 son positivas", detalló la FAO. " Aunque ya se considera probable una menor producción de alimentos básicos de elevado valor (es decir, frutas y hortalizas), todavía no se percibe debido a los cierres y la interrupción de la cadena de valor", añadió.

El problema es la logística, ya que el movimiento de los alimentos está viendo afectado por los cierres de fronteras y otras limitaciones.

" Es probable que las restricciones al transporte y las medidas de cuarentena impidan el acceso de los agricultores a los mercados, frenando su capacidad productiva y obstaculizando la venta de sus productos. La escasez de mano de obra podría afectar a la producción y elaboración de alimentos, en particular en el caso de los cultivos intensivos en mano de obra", apuntó la FAO.

La organización no prevé subidas bruscas de precios en productos en los que ya hay suministros, pero sí considera probable que suban en productos básicos de alto valor, como la carne y otros productos perecederos.

No existe evidencia que ningún animal, incluyendo las mascotas, propaguen el COVID-19. La carne de animales sanos cocinada a fondo se considera apta para el consumo.

La FAO insta a los propietarios de animales a tratarlos con humanidad. Existe información engañosa sobre los posibles riesgos que plantean los animales en la propagación del virus.

En cambio, emiten recomendaciones generales.

" Las personas no deben manipular, sacrificar, aderezar, vender, preparar o consumir carne que provenga de animales silvestres o de ganado que esté enfermo o que haya muerto por causas desconocidas. No se debe consumir carne silvestre cruda o platos no cocinados a base de sangre de animales silvestres. Estas prácticas ponen a las personas en un alto riesgo de contraer infecciones", concluyó.

Puede encontrar una lista completa de respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web oficial de la FAO.