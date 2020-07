CSS investiga posible falla administrativa en caso de muerte de madre del historiador Rommel Escarreola

La fallecida es madre del historiador panameño Rommel Escarreola, quién esta semana denunció que fue informado del deceso de su progenitora el pasado 1 de junio, cuando había fallecido varios días atrás.

De acuerdo con Escarreola el señor que le atendió en la morgue del hospital y le anunció de la pérdida de su madre, le dijo lo siguiente: “ Usted de qué se preocupa si esta sala está llena de muertos y hay algunos que tienen de 3 semanas a un año y no los vienen a retirar” a lo que él respondió “Eso no me interesa yo vengo a preguntar por mi mamá”.

Al respecto, Lau Cotés informó que una vez se enteraron del suceso iniciaron una auditoria que actualmente se mantienen en ejecución.

“ Es lamentable lo que ha ocurrido. Nosotros le expresamos al historiador nuestras condolencias y lamentamos profundamente y estos inconvenientes que no ayudan en nada a la labor que se ejecuta en la CSS”, manifestó.

La paciente de 96 años estaba recluida en el hospital desde el 8 de junio por una infección respiratoria.

Escarreola asegura que todos los días llamaba para preguntar por el estado de salud de su madre, pero no recibía respuestas.