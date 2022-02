Unas 53 empresas participaron de la convocatoria de precio único para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega, según necesidad y a requerimiento de medicamentos y soluciones de nutrición parentales, efectuado por la Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Dirección Nacional de Compras.

Se trata de la licitación pública N° 01-2022, primera convocatoria (2021-1-10-0-99-LP-442452), que comprende 404 renglones cuyo valor está por el orden de B/. 198, 874, 450,36, durante la vigencia fiscal 2022-2023, que se llevó a cabo en las instalaciones de la CSS en Clayton.

En este acto público las diferentes empresas presentaron sus propuestas en sobres y cajas cerradas, además aportaron los requisitos documentados en formato digital (USB), que contiene la propuesta ajustada al pliego de cargos y especificaciones técnicas, incluyendo el precio ofertado y la fianza de propuesta.

Ana Patricia Cuestas, directora Nacional de Compras de la CSS, dijo que estos medicamentos son vitales y esenciales para la población panameña, destacando que este acto público se rige por lo que establece la Ley 51 de la CSS y la Ley 1 de medicamentos que regenta los registros públicos y los documentos legales por los cuales se tienen que ceñir todos los oferentes que participan de esta licitación.

“Nosotros el día de hoy vamos a registrar únicamente la participación y vamos a verificar la presentación de los requisitos, esto no significa una evaluación de los mismos, posteriormente se conforma una mesa técnica integrada por especialistas en la materia tanto de la parte legal como financiera que van a evaluar cada una de las propuestas y serán quienes determinen cual es la mejor propuesta para cada uno de los renglones licitados”, destacó Cuestas.

Las 53 empresas que participaron en este acto público e interesadas en suministrar a la CSS estos medicamentos y soluciones de nutrición parentales fueron:

Qualipharm Panamá, S.A., Denti-Clínica, S.A., Compañía Astor, S.A., Promoción Médica, S.A., Internacional Bio Farmaceutica, S.A., Pharma Alliance, S.A., Sektasa Corp., Laboratorios Palm, S.A., MCM, Pharma Health Corp., Reprico, S.A., Medivita, Lanco Medical Group, S.A., Serfrasa, S.A., Mediequipos, S.A., Gold Smith International, S.A., Lifar, S.A., Bio Plus Care Panamá, S.A., Distribuidora Cabadi, S.A., Medimex, S.A., Geomedic Pharmaceutica, S.A., CG de Haseth & Cía, S.A., Panamed, S.A., Droguería e Importadora Alemana, Imedesa, Leterago, US Pharmacy Systems, Inc., Seven Pharma Panamá, S.A., Corp. Impa-Doel, Droguería Ramón González Revilla, Baxter, DMD Panamá, S.A. Droguería Saro, World Pharmaceutical, S.A., Vitalis de Panamá, S.A., Apotex Panamá, S.A., Menatar, S.A., Distribuidora Profarma, S.A., Imedicasa, Laboratorios Rigar, S.A., Laboratorios Jayor Panamá, S.A., Representaciones Celmar, S.A., Pharma Chinique, S.A., Nutrimed Panamá, S.A., Inter-Pharma, S.A., Inversiones Tagore Panamá, S.A., Imports Dos Reis, S.A., Inversiones y Servicios Nacionales, S.A., Pisa Farmacéutica, S.A., Pisa Farmacéutica Asociación Pharma Trade, Vesalius Pharma, S.A.