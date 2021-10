Varias son las propuestas para mejorar el programa de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), sin embargo, el cuestionamiento siempre gira en torno a si son viables y sostenibles.

Alfredo Dubois, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que la situación de la CSS está relacionada a un problema de finanzas básicas.

Agregó que en estos momentos “más es lo que sale que lo que entra”, debido a varios aspectos, entre ellos la esperanza de vida que ha aumentado.

Sobre las propuestas como el solidario no contributivo, dijo que se van a institucionalizar pensiones para los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento, usando lo que existe, como por ejemplo los subsidios que recibe la población 120 a los 65, que debe provenir del Estado y no de los cotizantes.

Otro de los programas planteados por el Conep, es el obligatorio de ahorro individual, sostenible y capaz de pagar mejores pensiones, donde lo importancia está en la capitalización individual y el cotizante recibe lo que aporta.

El tercero sería ahorro voluntario y complementario que mejora las pensiones, donde se da un adicional al actual para obtener más a futuro.

Asegurados consultados en la policlínica J.J. Vallarino en Juan Díaz, sostienen que en estos momentos no solo hay problemas relacionados a las pensiones, sino la falta de organización y las dificultades para conseguir citas y medicamentos.

Dubois dijo que las reclamaciones de los asegurados son legítimas, por lo que urge encontrar una solución. No están de acuerdo con la idea de pasar fondos del mixto al solidario.

“Es el modelo que se ha estado usando que no contempló la esperanza de vida”, recalcó.

Para el vocero de Conep, hay que hacer una reingeniería con las generaciones que vienen detrás.

Dubois indicó que la labor como gremio es seguir "empujando" el diálogo, porque es un tema sencillo de matemáticas que no da y se tiene que buscar un modelo que sí tenga más alcance.

Actualmente, la CSS mantiene un diálogo en el que participan diversos sectores para discutir el futuro de esta entidad en crisis.