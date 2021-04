Juicio por caso Odebrecht, una 'oportunidad de oro' en medio de un clima de desconfianza

Tras varios años de altas y bajas en la investigación por el caso Odebrecht, finalmente se logra el llamamiento a juicio a 50 personas entre las que se destacan exfuncionarios de pasadas administraciones por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

La debilitada institucionalidad del Órgano de Justicia tiene una oportunidad de oro en medio de los constantes reclamos de certeza de justicia por parte de la ciudadanía en casos de supuesta corrupción.

Para Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin) se trata de un logro para la justicia, pero esta es una batalla que está por comenzar.

"El judicial tiene que elevarse a lo que el país necesita, este es un tremendo momento para el país. Panamá ha perdido reputación a nivel global, empeorado en los últimos tres años, no le ha hecho favor alguno al país el manejo de la pandemia y la falta de transparencia del gobierno, eso ha creado una pobrísima reputación y uno de los indicadores más críticos es la falta de confianza en el sistema jurídico", indicó.

Icaza señaló que el sistema tiene las herramientas para hacer el proceso más rápido, transparente y buscar lo que realmente necesita el país, que es saber lo que realmente pasó. "Yo no creo que hemos recuperado todo lo robado, ni sabremos nunca los niveles de corrupción que vivimos y que no solo incluye al sector público, sino que hubo empresas privadas que participaron", sostuvo.

Recalcó que Movin se mantendrá haciendo presión, pero le toca a la ciudadanía activarse y exigir justicia y transparencia.

Icaza recordó que los escándalos iniciaron en el Gobierno de Martín Torrijos, que fue cuando ingresó Odebrecht al país con la llamada "cinta coimera", pero este será un periodo que al parecer nunca será investigado. Sin embargo, calificó esta oportunidad como dorada para que demostrarle al mundo y a los ciudadanos que realmente las instituciones funcionan.

Por su parte José Antonio Domínguez, exdiputado del Panameñismo, puso en duda que dentro del expediente estén los nombres de todos los involucrados en estas supuestas tramas de corrupción, sacando a colación el caso de la "Cinta Costera" en el Gobierno de Martín Torrijos que no aparece en estas investigaciones.

Fue enfático en señalar que esto sucede porque los funcionarios del Ministerio Público de aquel entonces eran "incompetentes", "negligentes" o "se convirtieron en cómplices por conveniencia y decisión propia".

Recalcó que la suma de dinero recuperada es "ridícula" comparada con la cantidad de dinero que desapareció y es necesario hacer cambios profundos en el sistema judicial.

"Yo quisiera equivocarme en mi opinión y en lo que pienso que va a suceder, yo pienso que van a salir sindicados, cuidado ni pececitos, sino gusarapos. Yo no espero que las ballenas y tiburones salgan condenados, eso no va a suceder. Ojalá el sistema judicial me demuestre que yo estoy equivocado", manifestó.

Domínguez continuó diciendo que "el sistema está muy permeado de corrupción, que va a llover y si antes llovió dinero, ahora también va a llover".

Sostuvo que no tiene confianza. "Estoy seguro que no va a suceder lo mejor para el país, ojalá me equivoque”.