Camacho considera que reformas constitucionales no son prioridad

Luis Eduardo Camacho, miembro del partido Cambio Democrático considera que es positivo que se haya retirado el paquete de reformas constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), pero recalcó que no es el momento en Panamá para tener esa discusión.

Sostuvo que ese debate va a dividir a los panameños por la metodología y los temas que se tienen que tratar.

Por otra parte, expresó que en medio de la incertidumbre por lo que resultará al final, los empresarios no hacen inversiones en el país, precisamente por temor a cómo quedarán las reglas del juego.

Dijo que las reformas constitucionales tienen que ser el resultado de un gran diálogo nacional, pero según Camacho, en la actualidad, ese no es un tema prioritario para la mayoría de los panameños.

A juicio de Camacho, se tiene que ir “mucho más lento en ese tema” porque darle tanta prioridad, es restar atención a los problemas que en verdad afectan a los panameños, entre los que mencionó la economía y desempleo.

Camacho expresó que el presidente Cortizo Cohen tiene que liderar los esfuerzos unificados de empresarios, trabajadores, profesionales, amas de casa y estudiantes para ver cuáles soluciones se pueden tener y recomendó al mandatario reunirse con representantes de diferentes grupos.

Obras paralizadas

Por otra parte, Camacho se refirió a proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados donde se hace necesario que el Gobierno actual tome decisiones y ejecute como en el caso de la Línea 3 del Metro, que va hacia Panamá Oeste.

Sobre eso, mencionó que, cuando salió la administración de Ricardo Martinelli, se dejó un acuerdo con el Gobierno de Japón del financiamiento a largo plazo y con intereses bajos, para el puente y el monorriel.

“El gobierno de [Juan Carlos] Varela solo tenía que firmar el contrato y ejecutarlo, pero no lo hizo”, expresó Camacho.

Sobre las investigaciones que se hacen por el caso FCC, dijo que el expresidente Ricardo Martinelli no tiene problemas en que se investigue y se determine si hubo o no irregularidades, “ya que él no tiene nada que ver con eso”.