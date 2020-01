Cámara de Comercio afirma que solo hay unos 10 miembros morosos con la CSS

La denuncia del director de la Caja de Seguro Social (CSS) sobre el millonario monto que adeudan los sectores público y privado causó revuelo. Pero ahora resulta que muchas de estas empresas actualmente no existen.

Recuperar el total de lo que le adeuda, principalmente el sector privado, a la CSS se hace cada vez más imposible. La realidad es que en esos 283 millones de dólares de morosidad por el no pago de las cuotas obrero patronales aparecen empresas que ya ni existen.

“Hicimos una revisión dentro de nuestra membresía para saber de los 1,800 miembros que tenemos si salían en esa lista de morosos. Y hemos visto que hay escasamente si acaso 10 empresas”, aseguró Jorge De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

“Así cómo cuestionamos que no hay un tema de balances actuariales, cuestionamos esa validez de los 283 millones porque hemos visto que hay empresas que ni siquiera existen ya. Es urgente una verificación de ese listado para determinar si realmente nosotros estamos con una deuda tal”, afirmó Julio De la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Incluso en algunos casos los directivos ya han muerto. Algunas empresas existen solo en el papel.

“Hay deudas que estimo deben superar más de 20 años. No se ubican, no responden, no hay manera de tener con ellas el contacto”, apuntó Francisco Bustamante, subdirector de la CSS.

“No descuenten el Seguro Social a sus empleados y se queden con él, eso es un robo y una injusticia. Usted lo ve en las policlínicas cuando va y le dicen que no lo pueden atender porque su ficha no está al día”, declaró Guillermo Cortés, coordinador Nacional de Jubilados.

Además, debido al sistema obsoleto de la entidad el cobro se dificulta a las empresas ya identificadas.

“Tenemos procesos horribles. Un señor moroso de Chepo fue a pagar a San Miguelito y no le quisieron aceptar el cobro porque dicen que tenía que ir a Clayton porque faltaba un recibo. Ayer fue un señor a pagar 10 mil dólares y no le querían aceptar porque dicen que había un error en el nombre y que tenía que regresar en cinco días”, lamentó Bustamante.

Por su lado, el Gobierno Central recientemente pagó más de 400 millones de dólares por este mismo tipo de deuda, pero aún falta más.