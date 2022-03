El diputado del partido Panameñista Luis Ernesto Carles, explicó que el pleno de la Asamblea Nacional aprobó las dos iniciativas presentadas por el Tribunal Electoral, una que tenía que ver con la redistribución de los circuitos electorales tal y como lo mandata la Ley y el otro referente a la función de los fiscales electorales, donde se introdujo el camarón sobre la revocatoria de mandato.

Sin embargo, el primer proyecto, el 545 donde se habla sobre la reconfiguración circuital, solo se aprobó el cambio de nomenclatura de Panamá Oeste, más no la redistribución de los circuitos electorales según el crecimiento de los distritos, por lo que Carles considera que pudiera ser demandado por los propios ciudadanos de los sectores que debían beneficiarse con la escogencia de otro diputado.

En el segundo proyecto, el 776, para el que todos estaban preparados para votar a favor, la diputada Yanibel Ábrego introdujo un artículo en el que se prohíbe o se deja sin facultad a los partidos políticos para revocarle el mandato a los diputados, por lo que Carles votó en contra, ya que a su parecer la iniciativa va en contra de lo que dice la Constitución.

“Los procesos en el Tribunal Electoral responden a un proceso de celeridad y el proyecto 776 buscaba dar respuesta a esos procesos, el artículo 438 A, que se introdujo al final es un artículo totalmente en contra de la Constitución, toda vez que según artículo 163 de la Constitución Política no tenemos facultad legislativa para cambiar los procesos revocatorios”, expresó.

Carles aseguró que ese artículo aprobado inmediatamente les da un blindaje a los diputados. Destacó que la sustentación de los 14 diputados que votaron en contra responde al respeto de sujetarse a lo que dice la Constitución, reconociendo que las revocatorias en el derecho moderno está sujeto a que sea la población, y aunque ese debe ser el fin al que deben llegar en un momento dado, la Constitución establece que los diputados no tienen la competencia para cambiar esas reglas.

Por otra parte, el diputado aseguró que los magistrados del Tribunal Electoral manifestaron la necesidad que existe de sancionar el proyecto 776 porque contempla artículos importantes sobre la viabilidad de procedimientos jurisdiccionales que tienen que definir el TE en víspera del proceso electoral que se abre en junio del 2022.

En caso de que el presidente de la República no sancione el proyecto porque tiene un vicio de inconstitucionalidad, este deberá regresar a la Comisión de Gobierno y aunque no se objete en su totalidad, el proyecto iría completamente a la Corte Suprema de Justicia y no se tendría la validez de los procesos que se tendrían que ventilar en juzgados administrativos y fiscalías electorales, por lo que en 2024, se tendría un proceso electoral cuartado.

“La sociedad civil está en vilo, los diputados también estamos en vilo de que efectivamente se advierta a través del Ejecutivo de que hay una flagrancia muy abierta sobre el artículo que se introdujo al final”, manifestó Carles.

El diputado dijo que estos artículos que se introducen a media hora se conocen como camarones legislativos y no se hacen a premeditación, sino que se hacen respondiendo a alguna coyuntura personalísima de algún grupo y al alza de la emoción.

Carles destacó que lo importante sería debatir sobre cómo reconstruir el país, sin alterar el orden que establece la Constitución.

Finalizó diciendo que sobre el artículo 438 no hay justificación para que las bancadas lleguen a los llamados pactos.