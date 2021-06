Ana Giselle Rosas dice que CD no es 'segundón de nadie', asegura que no respaldará a Crispiano Adames

Luego de que el partido Cambio Democrático (CD), por mayoría de votos, decidiera apoyar la candidatura del diputado Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional, el próximo 1 de julio, han surgido reacciones opuestas a lo interno de la propia bancada.

Una de ellas es la diputada Ana Giselle Rosas, quien ha sido clara en decir que CD no tiene una alianza con el Partido Revolucionario Democrático, y al contrario son un partido de oposición que propone y encabeza y no es 'segundón de nadie', sin embargo, un grupo de diputados de su bancada que manifestaron su respaldo al candidato del PRD en las próximas elecciones de la junta directiva, pero ella a nivel personal no está de acuerdo con la decisión y no dará su apoyo al candidato del gobierno.

“Este es un gobierno que no ha demostrado una conexión con el pueblo, ha habido muchos escándalos que no han sido resueltos y una sensación de que la ayuda se está entregando de manera política y reitero, nosotros como partido de oposición, Cambio Democrático, mantiene esa postura, independientemente que un grupo de diputados ya manifestó brindar ese respaldo”, alegó.

Rosas resaltó que es importante que los diputados que han decidido respaldar al gobierno sean los que expliquen los motivos que los lleva a apoyar esta gestión. "El PRD tiene los votos y muy bien puede elegir quién va a presidir la Asamblea. ¿Por qué tiene el CD en este momento donde el pueblo no está siendo atendido, donde se siente abandonado, donde hay una moratoria a punto de culminar, donde no hay opciones económicas para la gente, nosotros no podemos seguir apoyando una gestión fallida de gobierno”.

Agregó, que esta decisión de no apoyar al candidato de gobierno ha sido tomada a nivel personal en compañía de otros colegas copartidarios.

De los 18 diputados que tiene CD, 14 van a dar su apoyo a Crispiano Adames como candidato a la presidencia de la Asamblea.

Rosas dijo que esperaba una gestión más transparente y coherente con lo que está sucediendo en el país y aunque reconoce que no es fácil llevar la contraria, ellos como diputados están llamados a ser los representantes del pueblo que está pidiendo que el gobierno retome el rumbo y salga de esta situación donde no hay capacidad de respuesta, hay gastos excesivos que no son coherentes con la situación del país.

“Como diputada de oposición, de Cambio Democrático inclino mi balanza hacia el pueblo, hacia la gente a seguir defendiéndolos y ser vocero de ellos, no puedo quedarme en mi zona de confort apoyando una gestión fallida que le ha dado la espalda al pueblo”, concluyó.