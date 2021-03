Cambios en Plan de Ordenamiento Territorial generan molestia por no responder a la consulta ciudadana

El crecimiento acelerado de la ciudad de Panamá y la construcción de grandes edificaciones en zonas residenciales ha generado un aspecto de desorden en ciertas localidades como San Francisco, donde se aprecian casas en medio de rascacielos.

El ingeniero municipal Antonio Docabo, se refirió a este tema manifestando que era necesario hacer ajustes al plan de ordenamiento actual, por eso, desde 2017 se lanzó un plan para cambiar la morfología del crecimiento del barrio y en el 2018 arrancó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de San Francisco, generando recomendaciones que fueron consultadas en la dirección de planificación urbana.

Docabo señaló que cuando se cambió el uso del suelo se estableció determinar el límite de altura en vez de especificarlo por densidad, y esto en vez de ser una solución generó cambios drásticos en el crecimiento de San Francisco.

Aclaró que el plan que nació en 2017 bajo la administración del exalcalde Blandón, permitía en sectores como San Martín, eliminar áreas urbanas y que solo sean rurales. Esto, según Docabo, se hacía con consultas talleres hasta el 2019 cuando se presentó el documento ante la Comisión de Vivienda, el cual debía estudiarse.

“Ayer sentí cierta frustración por lo que se daba, este es un proyecto que nació en una administración con un contrato de 3.4 millones de dólares a un consorcio internacional con dos empresas locales y el consorcio continuó el trabajo en la siguiente administración, es decir, a diferencia de lo que quieren insinuar de que hubo influencia y se cambió el concepto no hubo nunca eso”, manifestó Docabo, asegurando que es un proyecto ampliamente consultado.

Por su parte la ex vicealcaldesa, arquitecta y ambientalista Raisa Banfield refutó lo dicho por Docabo, afirmando que no obedece a la realidad.

De acuerdo con Banfield, no es lo mismo haber pasado por un proceso articulado, participativo que terminó con un documento presentado en el concejo, a tomar ese documento y empezar a quitarle, sumarle, añadirle y luego decir que ya fue consultado.

Banfield dijo que este esquema de ordenamiento territorial permite al ente privado que tiene una tierra sin plan ni uso de suelo, establecer un esquema de uso de suelo, el Miviot lo aprueba y con eso se hacen barriadas.

“Esa figura es la que permite hacer barriadas que luego no tienen agua, que no tienen acceso a servicio público y no tienen acceso al saneamiento. El POT que diseñamos con la gente eliminaba esa figura, este proyecto que aprobaron a tambor batiente le devuelve la vida a una herramienta que ha hecho ciudades sin estudios, sin planificación y sin servicios públicos”, sostuvo.

Banfield señaló que hay cambios de fondo que no se saben si son buenos o no, pero el problema es que si haces un plan con un proceso organizado de consulta ciudadana y luego no le devuelves a la gente las modificaciones que afectan su calidad de vida es una falta de respeto a la consulta ciudadana.