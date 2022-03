Este domingo 3 de abril, el partido en formación Otro Camino Panamá, liderado por Ricardo Lombana, realizará sus primeras elecciones con miras a cumplir con el proceso que impone el Tribunal Electoral para la formación de un colectivo político y así poder conformarse como una verdadera opción para las elecciones en el 2024.

Son más 300 convencionales los que se escogerán, según lo dicho por Lombana, quien aseguró que estos son 'líderes nacionales', quienes luego tendrán que ir a una Convención Constitutiva para escoger a la primera Junta Directiva Nacional de Otro Camino Panamá y luego del 22 de mayo esperan recibir la resolución que formaliza al movimiento como nuevo partido político.

"Todo lo que realiza el Movimiento Otro Camino lo realiza a través del voluntariado, es decir, el concepto y valor de la dignidad de la persona que no se mueve por plata ni interés sino por la convicción del proyecto que plantea Otro Camino Panamá", manifestó.

Destacó que la política no puede estar basada en una chequera, porque eso no funciona y por el momento la opción que han presentado ha funcionado bien.

"El país no lo cambia un Presidente, el país no lo cambia un gobierno, el país lo cambia si los panameños entendemos que no estamos para que nos compren con una chequera, sino para construir país", aseveró Lombana.

Afirmó que aspira a ser el presidente de la Junta Directiva del partido, que tendrá un secretario general y varias secretarías temáticas a nivel de junta directiva que serán: pueblos originarios, mujer, juventud, personas con discapacidad, ambiente y secretaría afrodescendientes que formarán parte de la toma de decisiones.

Aseguró que desconoce si hay otros candidatos a presidente de la Junta Directiva, pero aclaró que es un partido abierto a la participación por lo que cualquier persona puede aspirar.

Sobre el denominado Movimiento Independiente, Lombana indicó que hay personas que van a correr como independientes que se están inscribiendo en el movimiento Otro Camino, entendiendo que lo que está por venir es mucha trampa, asegurando que los grandes poderes del país financiaran a seudo independientes para recolectar firmas y desplazar a los verdaderos independientes.

Manifestó que recientemente conversó con la exdiputada Ana Matilde Gómez sobre la Caja de Seguro Social, cómo desmantelar el sistema clientelista y otros temas, afirmando que estas conversaciones, al igual que con otros independientes que comparten visiones comunes, para evaluar la posibilidad de un proyecto integrado por personas independientes que comparten la misma visión.

Fallo que favorece a Martinelli

En cuanto al fallo del Tribunal Electoralque mantiene el fuero penal electora al expresidente Ricardo Martinelli, el excandidato a la Presidencia por la libre postulación, hizo un llamado a los Magistrados de esta institución para que reflexionen sobre la decisión tomada y donde se colocan hoy frente a la credibilidad que tienen del pueblo panameño.

"Esta decisión es lamentable, porque va contra toda sus propias decisiones previas, contra su propia jurisprudencia, contra toda la historia que tienen sobre el fuero electoral y luego van más allá de su propia competencia para evaluar aspectos procesales de principios de especialidad para favorecer a una persona específicamente", expresó.

Sostuvo que el Tribunal Electoral tendrá que dar muestras de que responde únicamente a la Constitución y al pueblo panameño, si lo demuestran habrá confianza, pero si demuestra que está para beneficiar a un grupo político o posible candidato presidencial, y que está para servir a intereses partidistas, no solo tendrán su desconfianza sino la de la población.

Lombana espera que el próximo nombramiento que se dé en el Tribunal Electoral sea una mujer, además, una persona con experiencia legal electoral, alejada de los intereses partidistas, de intereses políticos y que la ciudadanía sienta que responderá siempre a la Constitución.

Ingresos de la minería asignados al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte

Sobre este anuncio hecho por el presidente Laurentino Cortizo, Lombana aseguró que es solo un anuncio como los muchos que ha hecho el mandatario sobre todo en campaña electoral que no se han cumplido.

Dijo que esto es algo que hay que verlo con seriedad, y esos fueron anuncios de conversaciones con la empresa que deben ser sometidos a la discusión legislativa.

"No escuché en ninguna frase la palabra transparencia, fiscalización, ni rendición de cuentas. Aquí el gobierno del PRD ha manejado miles de millones de dólares tanto en endeudamiento y los ingresos del gobierno central producto de los impuestos que paga el pueblo, pero el gran hueco ha sido la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos", puntualizó.

Para Lombana hizo falta que se le diera la misma importancia al paquete de medidas del fortalecimiento de las instituciones que fiscalizan la protección del ambiente, indicando que Panamá no tiene capacidad ni para fiscalizar que no se corte el árbol de la esquina.

"Lo del IVM, positivo, pero es un parche para el tamaño del déficit de este programa", expresó.

Finalizó recordándole a los miembros de Otro Camino que existe una línea de denuncias donde podrán reportar irregularidades durante las votaciones, apostando a que se demuestre que la política decente y responsable se puede hacer.