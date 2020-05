Camioneros protestan en Panamá por medidas tomadas en Costa Rica contra el COVID-19

Los costarricenses adoptaron esta medida aduciendo que buscan implementar un control sanitario para evitar que camioneros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, que son los que más transitan por su territorio, puedan estar contagiados del COVID-19 e infestar a sus nacionales.

La medida establece que los camioneros de Panamá y Centro América, ya sea en Paso Canoa, frontera con Panamá y Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, deben desenganchar su carga y contenedores, para que camioneros "ticos" la trasladen a sus destinos dentro de Costa Rica o a las fronteras comunes.

Desde el fin de semana, los camioneros de Panamá y Centro América, denunciaban que cientos de ellos permanecen varados por días en Peñas Blancas, límite de Nicaragua y Costa Rica, debido a las medidas especiales por el COVID-19 adoptadas por los costarricenses.

Denuncian que no tienen seguridad, no tienen en donde comprar alimentos, no hay donde hacer sus necesidades fisiológicas y no tienen respuestas de las autoridades de Costa Rica y Panamá.

Debemos esperar que nos escolten desde Peñas Blancas hasta Paso Canoa, como si fuéramos delincuentes, dijo uno de los camioneros.