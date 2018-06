Campeonas de softbol, sin fondos necesarios para participar en torneo en EEUU

Las campeonas de softbol femenino latinoamericano en la categoría Sub 15 no han recibido la ayuda prometida y necesaria para los Centroamericanos y el Caribe. El equipo espera los aportes del gobierno y la empresa privada para representar al país en la competencia internacional.

Primero fueron a la conquista del Latinoamericano de Softbol en Nicaragua viajando en bus y sin apoyo alguno estatal. Lograron el triunfo en medio de paupérrimas condiciones y después de 27 horas de viaje.

Pero sus esfuerzos parece no importarle a nadie, ya que no cuentan con los fondos para ir al Mundial de la categoría Sub 15, a celebrarse en julio de este año en Virginia, Estados Unidos.

"Ni uniforme tiene el equipo, nada más tenemos un solo juego de uniforme que nos patrocinó una empresa", expresó el director del equipo Mario Bravo a TVN Noticias.

Son 71 mil dólares lo presupuestado para cubrir el pasaje aéreo y gastos adicionales. La Embajada de Estados Unidos las ha citado el 19 de junio para iniciar el trámite de la visa.

"Cuando nos pregunten si ya tenemos el respaldo económico para ir para allá y les digamos que no, la visa nos la van a negar automáticamente", añadió Bravo.

Algunas madres han realizado actividades para sufragar gastos pero, en promedio, son 3 mil dólares por jugadora.

"Ahora mismo estamos aquí haciendo rifa y actividades para ver cómo conseguir la plata de nuestras hijas", manifestó Yuris Núñez, madre de Jekthany Navarro, a este medio.

"Entonces, nosotras como madres, nos sentimos tan frustradas y enojadas de ver todos los días las noticias de cómo hay el dinero en Panamá, cómo se pierde el dinero", dijo Katerine Lasso, madre de Alanis Bonilla, a TVN Noticias.

A sus 14 años, ese es su principal sueño y por lo que han entrenado todos los días.

"En las noticias se habla de muchos millones perdidos, robados, y es triste para nosotras las que tenemos ese sueño de viajar y representar a Panamá", comentó Alanis Bonilla, parte del equipo de softbol, a TVN Noticias.

"Ahora mismo estamos practicando en Clayton e imagínese de la 24 [de Diciembre] hasta Clayton, es bastante difícil el transporte y a veces hay que coger dos buses", dijo Jekthany Navarro, jardinera central, a este medio. "Se hace el sacrificio".

Ellos acudieron al Ifarhu solicitando apoyo y todos los documentos fueron enviados al Ministerio de la Presidencia. Sería la primera vez que Panamá participa en esta categoría, sin embargo esta motivación no es suficiente.