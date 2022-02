Las actuaciones de los gobiernos de Latinoamérica han generado la movilización de la sociedad en varios países, y Panamá no escapó de esta realidad, que, aunque fueron movimientos menos exacerbados, formó parte de la coyuntura que los politólogos denominan "democracia fatigada".

El politólogo, Harry Brown, explicó en Mesa de Periodistas, que esta es una coyuntura donde los partidos políticos se ven debilitados, existe una gran sensibilidad por la corrupción y la población se pregunta a dónde se han ido los recursos económicos.

Sin embargo, estos movimientos se han visto afectados por la pandemia, pero esta misma situación profundizó los problemas y les ha dado mayor sentido a las demandas de la población.

“En Panamá, como en muchos de los países de la región, ahora sí, la corrupción se ha convertido en el principal problema para la población, no era así antes”, manifestó Brown sobre los resultados arrojados por la encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).

Sostuvo que, en el país existe un debate entre el exagerado presidencialismo y la falta de liderazgo del Presidente, por lo que se debe aterrizar en cuál es el término en debate. Entendiendo que el presidencialismo deben ser las capacidades legales que tienen y esto no convierte a Panamá en un país presidencialista; además de las capacidades partidarias de los presidentes.

En este punto, el politólogo puso como ejemplo al expresidente Varela, que no pudo designar magistrados en la Corte Suprema de Justicia, no porque no tuviera facultades legales, sino porque no tenía los poderes partidarios para generar mayoría en la Asamblea y allí está la clave de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, en su relación con el Órgano Legislativo.

No obstante, resalta que según los resultados de las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) podría depender cómo finalice la gestión del mandatario.

Elecciones internas en partidos

Brown ponderó el hecho de que se realicen elecciones internas en los partidos, que aunque no son fáciles hay que aceptarlas, porque esto genera la posibilidad de que haya nuevas élites dentro de los colectivos y permite conocer qué es lo que está sucediendo a lo interno de ellos.

Manifestó que, esta es una oportunidad que tiene el PRD para alinear los intereses del partido, mientras que los de oposición tendrán la oportunidad de contar con espacios en los medios de comunicación para presentar su oferta para las próximas elecciones.

Escenarios políticos

Sobre los escenarios políticos que se empezarán a ver cuando inicie la contienda electoral hacia el 2024, indicó que existe un nuevo actor que es el movimiento anticorrupción, que, aunque no es un partido político, ha planteado el problema de la corrupción como algo que hay que resolver, y ese movimiento tiene aspiraciones electorales y bancada.

“Han aprovechado la libre postulación para hacer avanzar su agenda de demandas, lo que es completamente legítimo en democracia. Hay gente que piensa que el candidato a vencer en el 2024 podría ser Ricardo Martinelli, yo realmente pienso que por lo menos en igualdad de condiciones, quien sea el candidato del movimiento anticorrupción va a ser muy importante en el 2024, ya tuvimos la campanada en el 2019”, expresó.

Señaló que, quienes coinciden con el movimiento anticorrupción son ambiguamente democráticos, o sea, no apoyan la democracia decididamente, como lo hacen quienes eligen el desempleo y la desigualdad como el principal problema del país. Por ende, cualquier solución que ataque el problema de corrupción tiene que hacerse de acuerdo a las reglas democráticas del juego, porque de lo contrario nos podríamos abocar a un problema más complejo.

El politólogo dijo que la caída de confianza en los partidos políticos en Panamá y otros países de la región, ha provocado que los dos sistemas de partidos más añejos se deterioren dando paso a una tercera opción, y podríamos estar a la puerta de una situación parecida a la de El Salvador.