En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, estuvieron presentes los candidatos Ana Matilde Gómez, José Isabel Blandón, Laurentino Cortizo, Marco Ameglio, Ricardo Lombana y Rómulo Roux.

Saul Méndez no se presentó a la firma del reto, porque considera que no puede sentarse a firmar un documento con personas que con acusadas de corrupción que gozan de completa impunidad y que representan a partidos políticos que firman pactos, conscientes de que su gobierno no cumplirá.

Entre los aspectos que incluye el reto se mencionan: leyes anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, establecer mecanismos para simplificar los procedimientos de contratación pública, garantizando la transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia, efectividad y seguridad jurídica, entre otros aspectos y también mejorar la gestión de la administración de justicia.

Por último, también se incluyen aspectos referentes al acceso a la información, gobierno y datos abiertos.

El 28 de febrero del 2019, se dará a conocer el resultado de una auditoría a los contenidos de los planes de Gobierno, para constatar si en efecto se cumple con el reto o no.

En el mismo evento se presentaron los resultados de los índices de percepción de la corrupción en 180 países, donde Panamá no tuvo ningún avance.

Con información de Luis Jiménez.