Carla García sobre caso de albergues: 'Cómo me voy a accionar en algo que no me había dado cuenta'

"Cómo voy a accionar en algo que yo no me he dado cuenta que esté ocurriendo", así fue como reaccionó la gobernadora de Panamá, Carla García, quién en su momento fungió como subdirectora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), a los cuestionamientos sobre el caso de los menores de edad en albergues que fueron supuestamente víctimas de maltratos y abusos.