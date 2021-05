Advierten que el caso Odebrecht pone a prueba al sistema judicial

Como un caso que pone a prueba todo el sistema, las “rajaduras, inequidades, insuficiencias y brechas y que debe alcanzar los estándares mínimos internacionales de la justicia”, catalogó la directora ejecutiva de la ‎Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga De Obaldía, la tarea que tendrá el Órgano Judicial con el complejo caso Odebrecht.

Para De Obaldía, este es un caso con demasiados tropiezos, el cual ha tenido que ser analizado de “a pedacitos”, para poder establecer los tiempos de la justicia en Panamá.

Agregó que, con la revelación de la vista fiscal por parte del Ministerio Público, la ciudadanía ya conoce quiénes resultaron imputados y a quiénes se les ofreció un sobreseimiento, que provocó una gran consternación por parte de la ciudadanía.

“Cómo puede entender la ciudadanía lo que está pasando, sobre todo ahora que el juzgado liquidador tiene que hacer su primera actuación en la audiencia preliminar, para el llamamiento a juicio que pondría fin a los tiempos que están corriendo a las prescripciones”, enfatizó.

Ante la principal amenaza que tiene este caso que son los tiempos y la posible prescripción, De Obaldía sostuvo que los tiempos de la justicia en Panamá no corresponden a las realidades procesales, “lo que implica que nuestros tiempos no corresponden con lo que la ciudadanía espera que sea el servicio público de la justicia”.

La justicia no es nada más el debido proceso a los imputados, explica, la justicia es la sensación de inequidad, impunidad que vive todos los días la ciudadanía y que genera parte del mal que se está viviendo especialmente, ahora en la pandemia.

“Hay una sensación de juega vivo, de que estamos en el lejano Oeste, que no hay autoridad ni consecuencia…El que no haya autoridad ni consecuencias y que no se pueda identificar esos mecanismos, esa puerta de atrás que se abrió para los cuadros de corrupción que todavía no se han identificado generan que hayan nuevos cuadros de corrupción”, añadió.

El tiempo, el mayor problema

Precisó en Noticias AM, que es importante que se entiendan varios puntos, uno de ellos, es el tiempo de llamamiento a la audiencia preliminar, en la cual el Código Judicial, habla de cinco días después de recibida la vista fiscal, sin embargo, a su juicio esto no podrá ser así por la complejidad del caso y el volumen. Luego de ello, viene el tema de las notificaciones a las partes y los recursos.

Sobre los últimos acontecimientos o elementos, que han surgido en torno a este caso, como ejemplo, el que Estados Unidos vinculara a un alto exfuncionario de la administración Martinelli con este escándalo. De Obaldía destacó que es importante determinar qué ha pasado con la justicia en Panamá, en el que uno de los principales problemas es que aquí solo se ha querido ver lo que ya se sabe.