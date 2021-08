La Corte ha sido cómplice de abuso de recursos en el caso 'Pinchazos', según abogado

El abogado y columnista Rodrigo Noriega aprovechó su participación en Mesa de Periodistas para abordar varios temas de interés nacional como el reciente altercado por el uso de los recursos del programa Capital Semilla de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), el cambio climático y las ventajas de Panamá; pero el tema principal fue el juicio por el caso 'Pinchazos' y los recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las incongruencias en las decisiones que toman los magistrados de la CSJ abre las posibilidades para que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli sobre si hubo aprehensión o no, sea acogido por el magistrado Cecilio Cedalises, luego de que en reiteradas ocasiones en la Corte se haya negado.

Para el abogado Rodrigo Noriega, en el caso ‘Pinchazos’ la CSJ ha sido cómplice de abuso de derechos porque ha permitido que se interponga reiteradamente el mismo recurso para decidir lo mismo, aclarando que la Corte ya decidió en tres veces sobre este recurso.

Habló sobre un fallo del 29 de enero del 2018, donde la CSJ decidió que la admisión de una denuncia contra un diputado es igual a la imputación y que cuando se ha admitido la denuncia contra un diputado se interrumpe la prescripción, sin embargo, este fallo no ha sido publicado por la Corte ni en Gaceta Oficial, ni en el registro judicial, entonces “vemos las complicidades obvias de la CSJ y el abuso de recursos”, sostuvo Noriega explicando que el fallo queda en firme cuando se notifican las partes.

Sobre el recurso de inconstitucionalidad que sugiere que a Martinelli no se le puede juzgar por los delitos de los que se le señala por no estar en la Constitución, Noriega recordó que hubo tres presidentes que fueron juzgados por delitos que no estaban en la Constitución. Además, la propia Corte ya ha explicado que de lo que habla ese artículo es sobre la responsabilidad política por el cual es juzgado en la Asamblea.

¿Politiquería en Ampyme?

Sobre los cuestionamientos al uso de recursos del programa capital semilla de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Noriega resaltó el hecho de que llama la atención que las oficinas de esta institución se movilizaran de la Vía España donde era muy accesible a la Avenida Balboa, donde no hay mayor accesibilidad.

También dijo que existe una campaña de acoso contra los diputados independientes donde son ignorados, y retrasan los documentos, pero lo fundamental es que el tema de Ampyme es un tema blindado porque se van a recibir reacciones.

“El BID le dio 300 millones de dólares a los gobiernos el año pasado para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. No estamos hablando de 4.9 millones de dólares del presupuesto de Ampyme, estamos hablando de 300 millones de dólares que están detrás, entonces si se van a volver bonos y subsidios manejados por los diputados es un acto terrible”, indicó.

Cambio climático

Noriega también aprovechó para hablar sobre el informe realizado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que no está conformado, en su mayoría, por científicos de gobiernos, sino por científicos universitarios.

Este informe señala que hay que reducir mucho más CO2 de lo que se hace y que hemos descuidado el metano que es de 40 a 100 veces más peligroso que el CO2 y está casado a la producción del gas natural que genera metano y que es la apuesta de la energía limpia.

“Desde 1970 el IPCC está advirtiendo que las consecuencias del cambio climático ya están presentes en la sociedad”, dijo.

Noriega enumeró una serie de fenómenos que se han dado en diferentes partes del mundo producto del cambio climático, manifestando que el más grave es el derretimiento del hielo de Groenlandia y Siberia.

Detalló que la apuesta de tecnológica del mundo desarrollado son autos eléctricos, molinos de viento y paneles solares, pero para hacer un auto eléctrico se necesita mucho cobre y para tener cobre se necesita ir a sitios como Panamá y a selvas tropicales.

Destacó que Panamá está entre los tres países carbono negativo del mundo, es decir, como país absorbemos más carbono y metano del que producimos y eso da ventaja diplomática al país, incluso hay una iniciativa de cambiar deuda por cambio climático y el hecho de ser carbono negativo nos da un haz para que nos ayude a reducir la deuda, pero se necesita que tenga alto perfil.

Resaltó que la minería choca con esta aspiración, recordando que el plan de gobierno de Laurentino Cortizo dedicaba todo un capítulo al tema ambiental, pero en el plan estratégico de diciembre del 2019, las únicas dos menciones al ambiente son relacionadas a la minería y esto es una lástima porque hay excelentes técnicos en el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio e Industrias que merecen más respeto.