Casos de Covid-19 siguen en aumento en Panamá

Los casos de Covid-19 siguen en aumento. ¿Qué se puede hacer para frenarlos? TVN Noticias habló con expertos.

El 25 de diciembre, Panamá amaneció con 827 casos nuevos y dos muertes, según cifras oficiales.

Vea también: Panamá registra cinco muertes y 563 nuevos contagiados por la COVID-19 en las últimas horas

Aunque la letalidad del virus está en 1.5%, el porcentaje de positividad ya alcanza 6.4%.

¿A qué se debe este aumento?

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, afirmó que esto es reflejo preciso y lamentable de la disminución de las medidas de bioseguridad, el relajamiento y el desorden.

El médico cardiólogo, Daniel Pichel, por su parte manifestó que los aumentos de casos se deben a las reuniones de fin de año, las cuales se dan tras un año de encierro y donde las personas se sienten más liberadas para reunirse.

El Dr. Pichel asegura que también hay más viajes y que probablemente la variante ómicron tenga más tiempo circulando.

Vea también: Meduca presentará denuncia en caso de diplomas falsos ante el Ministerio Público

La llegada de ómicron y las fiestas son factores que aumentan la probabilidad de contagio, pero al final la responsabilidad de cuidarnos está en cada uno de nosotros.

Para el Dr. Pichel sería responsable hacer algo para que los no vacunas no anden por la calle circulando, porque “lo preocupante es que los no vacunados te llenen los hospitales y generen falta de camas”.