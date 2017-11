Cedeño: ‘La defensa de Martinelli intenta anular la causa’

El expresidente se encuentra detenido en Miami, Estados Unidos desde hace cinco meses, sometido a un proceso de extradición a Panamá, donde es acusado por el caso de escuchas telefónicas en perjuicio de al menos 150 personas.

Cedeño aseguró que la solicitud de renuncia de Martinelli al Parlacen, debe ser primero evaluada y luego aceptada en la entidad centroamericana.

El abogado aseguró en Noticias AM que esta renuncia no afecta el proceso de extradición, pero si aclaró que una vez Martinelli sea extraditado no puede ser juzgado por otro caso que no sea por el cual fue solicitado.

Para Cedeño, la decisión de la renuncia de Martinelli al Parlacen es un movimiento de la defensa para enviar el caso al Ministerio Público y que el proceso salga de la Corte Suprema de Justicia.

“La defensa de Martinelli busca que un juez anule la causa”, asegura Cedeño, quien expresó que el caso pasaría a ser juzgado por el sistema inquisitivo.

"Van a pedir incidente de nulidad que lo ve una persona y no la Corte. Esto se puede resolver a la brevedad. Lo que se busca es que se anule la causa", expresó el abogado.

La posibilidad que en su momento se pida la prescripción en el caso también podría ocurrir, según Cedeño, quien agregó que les corresponderá a los fiscales y querellantes las respectivas apelaciones si esto ocurre.