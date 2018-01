Celebran boda de pareja homosexual en casa del embajador de Reino Unido en Panamá

La casa del embajador es considerada para efectos legales como territorio británico. Por lo que el matrimonio es válido bajo las leyes de Reino Unido. Las nupcias fueron entre un panameño y un británico.

Gracias por sus deseos y comentarios. Según la ley británica: “Consular Marriages and Marriages under Foreign Law (No. 2) Order 2014” la ceremonia del dia de ayer en mi residencia - que es considerada territorio británico - es reconocida como un matrimonio dentro del Reino Unido.