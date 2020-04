El comercio digital cobra fuerza en tiempos del COVID-19 en Panamá

Se llama Levántate Panamá. Es una especie de centro comercial digital especializado en algunas prendas de vestir y belleza.

La crisis del COVID-19 ha empujado a cientos de pequeños vendedores, diseñadores de ropa, bisutería a la incertidumbre. No se vende, no se compra, no se come. Esta plataforma busca dar un respiro.

Mary Quintero, creadora de Levantatepanama.com, indica que la plataforma apoya a diseñadores y artesanos que no tenía punto de venta y no que podían vender sin registro.

Con apoyo del Ministerio de Cultura, este centro comercial digital incorporará a más de 20 costureras que se especializan en la confección de mascarillas, que según explican Quintero recibirán el 100% de las ganancias de sus ventas.

Todo indica que el comercio digital es el camino para un segmento de los compradores ahora y después de la crisis. Es una ventana para pequeñas empresas se sostengan. Como la de Beatriz Martínez, quien vende comida para mascotas y bajado sus ventas.

Su empresa se dedica a producir comida para mascotas, ha podido aguantar la crisis porque ya tenían negocios en línea.

Martínez explica que ya el 70% de sus clientes eran por ecommerce (comercio electrónico).

Aunque no está regulado aún, el número de plataformas de este tipo va creciendo.

La creadora de Levantantepanama.com señala que la cuarentena ha llevado a una evolución a los inevitable donde ya el Ecommerce y las plataformas dejaron de ser sólo una posibilidad.

Se estima que sólo el 20% de las pequeñas empresas hacía ventas en línea antes de la crisis del COVID-19.