Nueva ola de contagios de COVID-19 es cada vez 'más real', según experto en salud pública

Días después del evento realizado en Atlapa para celebrar el aniversario del programa Panamá Solidario, se anunció la llegada de la cepa P1 de Brasil que amenaza al mundo y los sistemas de salud por ser más virulenta y presentar resistencia a la inmunidad adquirida tanto por infección como por vacunación, por lo que una nueva ola de contagio en el país es cada vez más real.

El doctor en salud pública, Eddy Cabrera, se refirió a la celebración de Atlapa e hizo un fuerte llamado a ser empáticos con el dolor de las personas que han perdido un familiar en medio de esta pandemia, señalando que “no se puede ir a hacer chiste en un velorio”.

Vea también: Cepa brasileña produce una enfermedad más severa y abarca a poblaciones jóvenes

Destacó que el peligro de una nueva ola es eminente recordando que Chile, el primer país de América Latina en cuanto a la vacunación tuvo que imponer un cerco en la capital, por lo que es importante entender que “esto no es una fiesta, estamos de luto, estamos conmemorando un incidente muy grave”.

“Lo de Atlapa, ¿por qué no se dio un diploma, una medalla, inclusive un cheque? pero no hagamos fiestas ese es un mal ejemplo, uno predica con el ejemplo, uno predica haciendo las cosas bien, uno no hace las cosas y pide disculpas, no sirven las disculpas, el daño ya está hecho”, manifestó.

Continuó haciendo un llamado a la población panameña a cuidarse, ya que “estamos en un riesgo muy grande y la tercera ola llegará”. Recalcó que, aunque se ha detectado a una persona con la cepa P1 de Brasil, se preguntó cuántas personas pudieron haber ingresado con esa sepa y no fueron descubiertas.

Cabrera dijo que el problema no es la música, ni la alegría, sino que haya aglomeración.

Sostuvo que hay que hacer un esfuerzo por mantener los dos metros de distancia social. “Al principio el Presidente se reunió con las enfermeras produciendo aglomeración, ese es el punto. Los buses, el metro, los sitios de trabajo tienen que organizar las cosas para que se mantenga la distancia”, concluyó.