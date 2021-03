Cerrarán vía en Vista Alegre en Arraiján por trabajos del Programa de Saneamiento de Panamá

El Programa Saneamiento de Panamá informó que este sábado 27 de marzo se realizarán trabajos de limpieza de las redes de alcantarillado sanitario, en atención a incidente de desborde de aguas residuales.

Informan a los residentes del distrito de Arraiján que los trabajos serán en la zona entre las 6:00 a.m. a 4:00 p.m., será necesario el cierre temporal de Calle 1ra Norte y Calle 2da Norte, debido a que se requiere la apertura de 4 cámaras de inspección (manholes) de forma simultánea, para la succión, destape y limpieza de las redes de alcantarillado sanitario.

Los trabajos se harán a través del Consorcio Saneamiento ASB, encargado del Proyecto “Servicios de limpieza y mejoras de Tanques Sépticos, Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo y Redes Secundarias de Alcantarillado, distritos de Arraiján y La Chorrera”.

Para más información, las personas se pueden contactar con el Programa de Saneamiento de Panamá, al teléfono: 235-8601 ext.1258 (Lic. López), en horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ó al Consorcio Saneamiento ASB, al correo: saneamiento.panamaoeste@gmail.com, en horario de horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

El Programa de Saneamiento de Panamá agradece a los residentes del sector, la comprensión y colaboración brindada para la conclusión de los trabajos y exhorta a cumplir con las recomendaciones ofrecidas, para garantizar la sostenibilidad del sistema.