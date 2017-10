“Lastimosamente la visión de nuestros políticas no es clara, no lo entienden. El deporte debe estar en manos de la empresa privada, no del gobierno”, declaró Chaluja.

El primero en reaccionar fue el diputado y presidente de la Federación Panameña de Béisbol, Benicio Robinson, quién se manifestó por Twitter.

“Todos nos alegramos que Panamá haya clasificado al Mundial de Fútbol, pero la humildad del señor Chaluja debe prevalecer en todo momento. En el béisbol no hay nadie preso y los fondos se han manejado exclusivamente para deporte, nuestro patrocinadores son los mismos del fútbol”, tuiteó Robinson.

El diputado y presidente de la Federación Panameña de Voleibol, Javier Ortega, dijo que Chaluja debe respetar.

“Chaluja, ¿tú que has hecho? Yo no conozco tu trayectoria para que digas que los políticos tenemos que sacar la mano. Hago lo que hago porque me gusta. La gente viene con los políticos, no contigo porque tú no das nada”, sentenció Ortega

El diputado panameñista, José Antonio Domínguez, es consciente que hay políticos que se aprovechan del deporte.

“Tal vez ha querido decir que hay políticos que se agarran de esto para hacer campaña y hacen más daño que bien”, matizó Domínguez.

Al paso salió el diputado Héctor Valdés Carrasquilla, indicando que no es hora de crear divisiones.

“No puede ser que primero viajan los federados, los administrativos de la federación y después los atletas”, denunció Carrasquilla.

“Lo importante es que no abandonemos el deporte y que siga generando éxito para el país”, afirmó por su parte el diputado panameñista, Luis Eduardo Quirós.

Los diputados hablan de mejorar no solo los salarios de los jugadores, sino también el presupuesto al deporte.

“Hay miembros de la selección que están en las ligas internas del país y ganan 400 dólares por mes. ¿Cómo pueden estos muchachos representar al país?”, reclamó Mario Miller, diputado de Cambio Democrático.

Los diputados coinciden que es hora de legislar a favor de los deportistas. La ley data de hace 40 años. La realidad es que los jugadores y técnicos en ocasiones se ven en la necesidad de abandonar el deporte para trabajar en otra área por la poca remuneración que reciben.