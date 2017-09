Científicos analizan estado de los manglares en Panamá

En el manto de basura que cubre los manglares hay de todo, bolsas, empaques plásticos, llantas, juguetes, botellas plásticas y de vidrio, incluso una refrigeradora.

“Los plásticos pueden tapar raíces y órganos por donde respira el manglar. También puede haber otro químico como plomo y otro tipo de metales”, señaló Sergio Martínez, investigador de Indicasat.

“Lo que he encontrado en Panamá no se compara con lo que he visto en otros lugares. Hay demasiada basura”, afirmó alarmado Tim Jennerjahnn, científico alemán.

Los manglares de la Bahía de Panamá están muriendo asfixiados en basura. Los desechos impiden que absorban el agua de los ríos, una labor importante para evitar inundaciones.

“El desarrollo urbano mal planificado, con muchas construcciones cerca de los ríos, acarrea muchos sedimentos con las lluvias que disminuyen la capacidad de recuperación del manglar. Hay muchas modificaciones en la cuenca del río Juan Díaz y otros ríos que han afectado los manglares”, denunció Omar López, secretario Técnico de Senacyt.

Los científicos enfatizan que esta contaminación se debe a la actividad humana, Buscan saber cómo está el manglar hoy y si sobrevivirá los próximos 5 a 10 años. Hay zonas de bosques donde la basura muestra un deterioro de unos 30 años.

“Queremos que este proceso se pare y que se protejan los manglares que aún quedan”, enfatizó Alexis Baules, investigador del Centro de Investigación Hidraúlica de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Se ha reportado que el 70% de los manglares en Panamá están moribundos, aún en un sitio que debería estar protegido.