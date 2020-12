Cientos de personas acuden desde temprano al centro de hisopado exprés

Decenas de personas llegan desde muy temprano al colegio José Remón Cantera en Vía Israel, donde se ubica el centro de hisopado exprés, para realizarse la prueba que detecta el nuevo coronavirus.

La fila de autos a orilla de la calle es tan larga que se extiende hasta el templo de La Divina Misericordia, ubicado a unas 2 o 3 cuadras del plantel.

Tiffany Rodríguez, encargada del centro, explicó que hay dos formas de llegar al lugar, ya sea por cita al 169 o de forma espontánea por ser contacto directo con positivos o presentar síntomas.

“A nadie se le está negando el hisopado, se está atendiendo a todas las personas de 7:00 a.m. – 3:00 p.m. Para 31 de diciembre será de 7:00 a.m. – 12:00 p.m., los resultados se entregan en un periodo de 3 a 5 días o puede ingresar a la página Rosa Innovación donde solo se dan resultados no detectado, de lo contrario tendrá que esperar la llamada del Minsa”, señaló Rodríguez.

Para poder acceder a esta prueba las personas deben llegar en auto por la dinámica de este programa.

Con información de Fabio Caballero