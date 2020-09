Ciudad de la Salud tiene un futuro incierto, situación entre FCC y la CSS sigue sin definirse

Todo indica que la Caja de Seguro Social y la empresa española FCC están lejos de lograr un acuerdo sobre la Ciudad de la Salud. La empresa asegura que el contrato fue resuelto desde el 25 de agosto pasado y que el mismo se dirimirá en un "arbitraje internacional" y se mantiene firme en exigir el pago de 61 millones de dólares por permanencia extendida, además de 8 millones de dólares correspondientes a los planos.

Isacc Figueroa, abogado de FCC alegó que “nunca” el contrato fue cambiado a otra modalidad y que no pretenden discutir quién tiene la razón, porque para eso han llamado al arbitraje que es donde se dirimirán las diferencias y los montos por pagar. También negó que la empresa haya incumplido en algún momento con el contrato suscrito entre las partes.

"Aquí todo se va circunscribir dentro del arbitraje, incluso en lo penal, a lo que se pueda probar en los expedientes, porque la verdad material que esta fuera de los expedientes, no existe", señala el presidente de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo.

Las autoridades de la CSS manifiestan que el contrato de la Ciudad de la Salud está vigente y aseguran que FCC le debe a la entidad 30 millones de dólares en concepto de multas.

"Esa multa viene porque ellos debieron haber entregado la fases 1 y 2, el año pasado y la fase 3 en febrero de este año y las multas acumuladas por no cumplir, en este periodo, son de 30 millones de dólares. Además, nosotros no estamos en arbitraje, ellos pusieron una acción de emergencia para que la fianza no pudiera ser tocada y lo peor es que las fianzas no son materia de arbitraje", aseguró el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante.

FCC ha sido acusada de gestionar coimas en Panamá, para la construcción de varias obras, entre ellas la Ciudad de la Salud. Desde diferentes sectores solicitan conocer cuáles son los resultados de las investigaciones.

"Es imprescindible que los tribunales que manejan casos donde aparece la empresa FCC los resuelvan de manera expedita. Es importante y urgente que se deslinden responsabilidades", indicó el abogado, Rubén Castillo.

La Caja de Seguro Social indica que el contrato de la Ciudad de la Salud tenía una fecha de terminación en 2015, que no se cumplió.