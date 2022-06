Camiones en mal estado, falta de equipos, demora en la llegada de piezas para el mantenimiento de los mismos, sumado a la mala disposición de los desperdicios por parte de los ciudadanos, son varios de los factores que atribuyó, el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Pedro Castillo, a la situación que está atravesando la entidad y que ha afectado la recolección en ciudad de Panamá.

Adicionalmente, denunció Castillo, muchos comercios, restaurantes, entre otros, se dedican en horas de la madrugada a sacar sus desechos y colocarlos sobre las aceras, un tema que les afecta porque estos lugares “no son tinaqueras”.

Castillo añadió que las malas condiciones de cerro Patacón también están afectando los camiones, muchos de los vehículos se recalientan por la demora a la hora de hacer la disposición final y afecta por ello, la frecuencia que buscan ofrecer.

Teniendo en consideración esta situación, han tratado de desarrollar un sistema de trabajo dentro de las posibilidades con que cuenta la institución.

Detalló que actualmente trabajan con 30 camiones compactadores, ocho volquetes de la institución y tres carros rejillas. Además, cuentan con camiones volquetes alquilados y más de 10 carros que se encuentran en los talleres a la espera de piezas.

“Como el tema está crítico, no podemos darnos el lujo de parar un carro para arreglarlo, por lo que estamos tratando de salvarlos rápido para no afectar la frecuencia y no caer en un tema de salud pública”, recalcó.

Castillo destacó que alquilarán camiones recolectores y tienen una morosidad que sobrepasa los 110 millones de dólares.