Los nuevos precios del combustible ha causado molestias y preocupación entre los ciudadanos, especialmente entre los conductores de vehículos particulares.

"No sé cómo saldremos a la calle porque el ciudadano no tiene suficiente dinero para estar gastando en gasolina", manifestó un conductor a TVN Noticias. "¿Qué vamos a hacer? Tirarnos a la calle", añadió.

El malestar se da también con el hecho de que las autoridades gubernamentales han adoptado medidas para ayudar a los transportistas a afrontar el incremento, mientras que estas no respaldan al resto de los ciudadanos que también sufren por el alza de los productos derivados del petróleo.

"No se puede ahorrar nada. Gracias a Dios soy jubilado y vivo de mi jubilación, porque este carro no me da casi nada. Me llevo a mi casa 8 o 10 dólares", indicó otro conductor.

La Secretaría Nacional de Energía informó que la gasolina de 95 octanos costará $1.42 por litro, lo que equivale a un aumento de 15 centavos. La de 91 octanos estará $1.33 por litro, por lo que sube 13 centavos y el diesel bajo en azufre estará a $1.30 por litro, lo que significa una disminución de seis centavos.

Los nuevos precios regirán del 20 de mayo al 3 de junio.

