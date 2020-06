Los testimonios de los panameños que volvieron a las calles tras dos meses de confinamiento

Personas de todas las edades fueron vistas abordando el transporte público y actividades variadas estos lunes 1 de junio, cuando no hubo restricción de movilidad por último número de cédula y sexo.

Bajando de la escalera eléctrica del Metro, la señora María nos dice que salió a la calle con su hija embarazada y su nieta, de unos 5 años de edad, para llevarlas a inyectar, ya que con las restricciones anteriores no había podido ir al centro de salud. Agarradas de mano y mascarilla en su rostro siguieron rumbo a casa con la misión cumplida.

La apertura de este bloque económico comprende la construcción de infraestructuras públicas, minería no metálica, industria de bebidas, productos alimenticios, textiles, cuero, caucho y plástico.

De igual forma, los suministros de materiales de construcción, así como la industria papelera, productos químicos, fabricación de maquinarias o vehículos automotor están incluidos. Finalmente, se permite la apertura de lugares de culto religioso, parques y áreas sociales hasta 25% de su capacitada.

Afuera del centro comercial Los Pueblos, gente iba y venía. Una de las que abordamos fue la señora Concepción de María Pavón, quien se mantuvo en casa estos dos meses y medio. Su motivo para poner un pie fuera de casa fue la necesidad de un empleo. Ella nos cuenta que fue a la entrevista y mañana inicia labores con la esperanza de poder llevar el sustento a casa. La señora Pavón tenía recelo de salir, pero al tener pocos recursos económicos no vio otra opción.

Nuestra travesía en las calles fue lenta producto de la gran cantidad de autos. Ir de Los Pueblos al Centro Comercial Los Andes tomó poco menos de una hora. En condiciones regulares podría ser unos 30 minutos. La vía Domingo Díaz, en ambos sentidos de circulación, registró tráfico pesado cual día de quincena en la ciudad capital.

Ya en Los Andes, seguíamos preguntando a los peatones sus motivos para dejar la seguridad del hogar. Fue cuando hablamos con Ameth, quien lleva 8 meses desempleado y no pudo reclamar su bono solidario, el de papel o el digital en la cédula, por no haber hecho cambio de residencia al lugar donde actualmente vive. Fue al Tribunal Electoral para hacer dicho cambio, pero no tuvo éxito, ya que estas oficinas abren la próxima semana, al menos eso le dijeron.

Para salir de casa ya no hay restricciones, pero las autoridades de salud insisten en que se debe salir si es justo y necesario. Así lo reiteró el Doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, quién hoy repartió unas 3 mil mascarillas. Se han repartido más de 5 mil mascarillas reutilizables. Las personas deben lavarlas cada día con jabón y cloro al llegar a casa para poder ponérsela nuevamente al día siguiente.

El galeno puntualizó que la apertura del tercer bloque dependerá del análisis que se haga en 15 días y de acuerdo con la cantidad de personas enfermas que se generen por día se tomarán decisiones.