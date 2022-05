Como una “canallada” y “falta de respeto a los colonenses” calificó la comerciante Diana Mora, la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que acudió cuatro días después a Colón, para hablar de "las mismas promesas" que siempre se hacen y nunca se cumple.

Mora dijo que la población colonense está “molesta” y “agotada”, ya que, esto se pudo evitar si Cortizo hubiera acudido antes a la provincia, porque era algo que se sabía y los gremios habían hecho el llamado.

“Seis meses se la han pasado en mesa hablando lo mismo, es obvio que la gente estuviera de esta manera. Aquí el Gobierno viene a hablar y no cumple, si el presidente dice que nos quiere, que lo demuestre”, manifestó.

Mora exigió respeto para los colonenses de parte del presidente, resaltando que lo que se quiere es ver los proyectos no palabras. Sobre la huelga dijo estar de acuerdo, sobre todo con el tema del combustible que cuando se le cuestionó evadió la pregunta, al igual que otros temas importantes.

Aseguró que ya no quieren más mesas de trabajo, sino que se cumplan los proyectos de los cuáles dio fechas de cumpleaños. Señaló que no se siente la activación de los proyectos de los que habló el presidente.

Denunció que las empresas contratistas no están pagando Seguro Social a los trabajadores, además, en estas obras donde hay poco personal la construcción permanece sin avance.

“Ellos hablan de 30% de avance en el estadio, y no se ve, allí lo que se ve son puros lotes baldíos y unas cuantas máquinas, eso es lo que se ve todos los días”, expresó.

Agregó que la provincia no aguanta más paro, responsabilizando al gobierno y las autoridades locales que no hacen su trabajo de dar seguimiento a las obras, ni fiscalizan, asegurando que hay funcionarios que tienen responsabilidades y no las cumplen porque están solo por la política.

Destacó que se está jugando con una población que “está muerta”. Aseguró que los gremios se han sentado a hacer una guía, pero el problema es que no la toman en cuenta.

Sostuvo que el gobierno ignoró incluso a los gremios e indicó que ahora se habla de 800 millones de dólares, recordando que el expresidente Juan Carlos Varela dijo que había invertido 1,500 millones de dólares y temen que pase lo mismo.

“No es justo lo que se está haciendo con Colón”, finalizó Mora.