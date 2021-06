Colonenses exigen que se culminen las obras y se devuelva la vida a esta provincia

Como una ciudad en ruinas, así ha descrito la empresaria Diana Mora a la provincia de Colón, que tras un ambicioso plan de renovación que prometía mejores condiciones de vida, el impulso del turismo y volver a convertirla en la tacita de oro, ha quedado en la larga lista de proyectos inconclusos de administraciones pasadas.

Otro problema que se suma a esta provincia es la terminal de transporte que actualmente es un monumento a la desidia y aunque hay planes de construir una nueva, según Mora, hay un conflicto de intereses entre arrendatarias e inversionistas que no se ponen de acuerdo.

“No podemos tener a los colonenses en esta trampa de muerte e inseguridad. Hay que modernizar totalmente el sistema de transporte en Colón porque el que sufre es el usuario, hay un tema de maltrato psicológico y hasta físico”, manifestó.

Agregó que también existe un problema de fiscalización por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que "no está cumpliendo con su papel".

“Esto es inhumano, siento que colonenses nos estamos tratando mal entre colonenses, hay que decirlo”, puntualizó Mora.

La empresaria manifestó que el gobierno tiene que tomar una decisión y buscar un lugar para hacer una nueva terminal, pero que si la empiezan a hacer la terminen, ya que en la provincia se inician proyectos y quedan a medias.

Destacó que se requiere una terminal bonita con buses modernos, diciendo a sus coterráneos que es momento de empezar a pedir.

“Colón necesita muchas cosas, esta ciudad está totalmente destruida. Después de la renovación Colón no está en cuidados intensivos, Colón está muerto prácticamente”, subrayó Mora, indicando que como comerciantes están dispuestos a llegar a acuerdos para que se mejore la vida de los colonenses, ya que es vergonzoso ver la terminal en esas condiciones.

Pidió a los responsables dar la cara y a las autoridades culminar proyectos como el hospital, el estadio de béisbol y todas las otras obras que están inconclusa. “En Colón el dinero se pierde, los gobiernos siguientes no quieren terminar las obras porque dicen que no hay dinero y nos dejan esta ciudad en ruinas y ya no podemos seguir así, no aguantamos más”.