Inician proceso de desalojo al Comedor infantil de El Chorrillo

Este comedor atiende a unos 100 niños en calle 15 Oeste de El Chorrillo, quienes reciben alimentación e incluso formación educativa, aseguró Cárdenas.

La también dirigente comunitaria, explicó que al llegar al local encontró una notificación de la Casa de Justicia de Paz, donde se le informaba que se iniciaría un proceso judicial para su desalojo.

“Yo no voy a salir, yo quiero que el presidente me contesté porque yo voy a dejar a los niños por ahí así. Es más, yo siempre he tenido el apoyo de la policía quienes le daban clases a los niños, entonces no es dar comida por dar comida, yo sí creo en la educación”, enfatizó.

Con información de Isaías Cedeño