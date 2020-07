Comenenal: 'Minsa con doble discurso no admite que la capacidad del sistema está rebasada'

Además, dijo que el Ministerio de Salud (Minsa) tiene un doble discurso, ya que en las mesas de conversaciones no admite que el sistema y su capacidad están rebasados y por otro lado habla de la contratación de médicos extranjeros.

“ Si no existiera tal rebasamiento, no se estaría hablando de la contratación de médicos extranjeros” afirmó Osorio y pidió a las autoridades ser consecuentes en su discurso y admitir la situación como está, para que se propongan las medidas pertinentes.

También dijo que hay un gran desabastecimiento del equipo de protección personal, siempre les hace falta algo y aunque las autoridades admiten que hay dinero, no se hacen las compras.

Según Osorio, se tenía que armar a las comunidades, a través de comités de salud, de juntas comunales y todas las fuerzas vivas de los barrios para que pudieran orientar y ser vigilantes del autocuidado.

Asegura que ante las cifras de casos nuevos de COVID-19 que se reportaron este domingo 12 de julio, se puede decir que el sistema está colapsado y advierte que a ese ritmo el país va a perder la batalla.

Médicos extranjeros

También ha reaccionado a las intenciones de contratar médicos extranjeros para combatir la pandemia de la COVID-19.

Expresó que se tiene que establecer una diferencia entre la necesidad que hay entre médicos especialistas y de medicina general. Recalca que aún hay médicos panameños de medicina general por nombrar, más no así de especialistas.

“ No hay médicos que puedan manejar una sala de cuidados intensivos, intermedios y allí uno se da cuenta que ya no hay más internistas para nombrar”, manifestó Osorio en Noticias AM.

Agrega que el Código Sanitario prevé que en situación de emergencia Nacional el Gobierno puede hacer ese tipo de convocatoria, pero explica que el problema radica en dos puntos: por una parte, los médicos extranjeros que se contraten tienen que ser de la calidad necesaria y requerida según el pensum académico panameño.

Y, por otra parte, expresa que no puede ser una “ medida politiquera”. Recordó cuando hace dos gobiernos se trajo a un grupo de médicos extranjeros que supuestamente “ causaron luto en familias de la provincia de Coclé al provocar la muerte de bebés y hasta de una madre”. Hechos que la justicia no ha aclarado lo sucedido.

De acuerdo con Osorio, los gremios médicos no se oponen a la traída a Panamá de profesionales foráneos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Código Sanitario, las leyes y todo lo que se necesita para ejercer en el país.