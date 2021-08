Comercios informales en servidumbres públicas, removidos por el Municipio de Panamá

El local de Rubén Vega es uno de al menos 10 negocios que el Municipio de Panamá ha removido, en los últimos tres meses, por estar ubicado en una servidumbre pública sin los permisos de construcción correspondientes.

Vega, quien ubicó su barbería en el sector de El Marañón, manifestó a TVN Noticias que había colocado su negocio tras recibir un préstamo y capacitaciones de la Ampyme (Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa). Además de que había establecido un procedimiento en el municipio para obtener el permiso de construcción.

"Ellos me hicieron a mí un papel de Obras y Construcciones", detalló el microempresario. "Fui varias veces a la alcaldía y me dijeron que eso no lo dan para servidumbre, sino que lo dan solamente cuando van a hacer sus construcciones privadas", indicó Vega

Eldis Barnes, de la Dirección de Legal y Justicia del municipio capitalino, recalcó que esa institución tiene la potestad de aplicar las sanciones respectivas a ese tipo de casos.

"La normativa nos da la potestad de sancionar a las personas que incurran en la mala práctica de establecerse en el espacio público, sin el permiso correspondiente, y de remover la estructura", explicó el funcionario.

Los corregimientos de Calidonia, Juan Díaz y San Felipe son tres de los puntos del distrito de Panamá donde se han visto este tipo de estructuras.

Con información de Meredith Serracín