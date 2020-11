Comida seca y agua, principales artículos requeridos en el centro de acopio del Parque Omar

Los artículos que principalmente se requieren en el lugar son comida seca o enlatada, leche tetra pack o en polvo, además artículos de higiene como pasta dental, cepillos dentales, jabones, toallas sanitarias, papel higiénico, pañales desechables para adultos y niños.

También piden frazadas, colchonetas y agua.

El centro de acopio estará abierto hasta las 4:00 p.m.

Advierten a la población que no se está recibiendo ropa, ya que muchas personas aprovechan la situación para deshacerse de artículos que ya no quieren o no les sirven.