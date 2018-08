Comisión de Alto Nivel pide aprobar propuesta para atacar crisis en la salud

Según Eddy Cabrera, no se esperaban la renuncia del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, sin embargo, reitera que “ el problema no es de persona, el problema es totalmente estructural. Mientras que no se acabe con la corrupción, mientras no se acabe con el clientelismo político seguiremos haciendo lo mismo”.

Agrega que es necesario que el panameño se empodere y exija eficiencia.

En tanto, José Torres dijo en Noticias AM que presentaron un documento marco sobre cómo se debe manejar todo el sistema de compras de medicamentos a nivel de país, sin embargo, al llegar a la Asamblea Nacional lo hizo de manera distorsionada.

Nosotros tuvimos que ir a la Asamblea a hacer énfasis de que ese documento había que hacerle las correcciones debidas, ya que allí se daba orientación de cómo debe manejarse todo el sistema de compras de medicamentos y distribución del mismo. Lo que pasa que las farmacéuticas aquí en Panamá están controlando el mercado y a través de eso obviamente hay corrupción interna”. José Torres, miembro de la comisión.

Cabrera dijo que lo que los panameños están viendo es la falta de medicamentos y continuamente se queja.

Sin embargo, insiste en que “ no es cuestión de tomar decisiones a lo loco sino de planificar”.

“ Tenemos 7 mil millones de dólares que anualmente se gasta entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud y no tenemos resultados. Entonces nuestros indicadores de salud cada vez están peor y no solo por dinero, el jefe o la estructura, todos debemos cambiar”, manifestó Cabrera.

Agrega que internamente hay que hacer lo mejor. “ El sistema de información es indispensable y no lo tenemos, la fractura, la sección de que cada departamento es una isla nos está llevando al desastre”.

Han recordado que la Caja de Seguro Social es una institución del pueblo y para el pueblo por lo que requiere la atención urgente.

Uno de los grandes problemas que confronta Panamá es que no cuenta con fábrica de medicamentos, insumos médicos-quirúrgicos y software, por lo que deben comprarlos afuera. Sin embargo, ambos se preguntaron por qué deben comprarse a un distribuidor y no directamente a la fábrica.

El proyecto de Ley de Abastecimiento de Medicamentos presentado ante la Asamblea es parte de lo planteado por la comisión, buscando la eficiencia y para saber qué se va a comprar, hacer compras a largo plazo y luego hacer el proceso sencillo y que no se dilate cuando hay impugnaciones.

“ Si quitamos los procesos burocráticos, si ponemos los controles eficientes las compras van a ser sencillas”, añadió Cabrera.

Mientras, el proyecto tiene un año en la Comisión de Salud la Asamblea, por lo que han coincidido que es el momento preciso para que se retome su discusión de manera urgente.

“ El proceso lo mínimo que puede durar son seis meses. Necesitamos compras para ya. No podemos esperar tantas muertes para que se hagan las compras”, sostuvo Cabrera.

Han propuesto que la compra la realice la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta que empiece a funcionar el nuevo sistema.

Según Torres, los gremios han pedido el reemplazo de las figuras que los representan en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y hasta la fecha no se han dado los cambios.