Comisión de Credenciales recomienda ratificación de Enrique Lau como director de la CSS

Lau Cortés fue designado por el presidente Laurentino Cortizo para dirigir los destinos de esta golpeada y cuestionada institución de seguridad social en el país.

Lau nació el 30 de agosto de 1951. Es médico cirujano especialista en medicina interna, neumología médica y medicina crítica y terapia intensiva. Tiene un doctorado en Economía (PhD) de la Universidad de Extremadura, España; Doctorado en Ciencias (PhD) con especialidad en Neumología. Ocupó el cargo de Director General de los Servicios y Prestaciones Médicas de la CSS.

También ha ejercido como Subdirector General de la CSS, Subcontralor General de la República de Panamá y Director General de Planificación y Evaluación Universitaria de la Universidad de Panamá.

El director designado aseguró que el mundo ha cambiado y las exigencias de la ciudadanía respecto a los servicios de salud que ofrece la CSS han aumentado y si no se tienen los recursos para ofrecerlos de la manera más adecuada, se genera un conflicto o presión que se expresa con las quejas de los asegurados y los pacientes por la atención.

Dijo en Noticias AM, que la CSS es una institución con serios problemas, pero “que no son generados por los funcionarios”, sino que son consecuencia de una serie de problemas estructurales que no han sido resueltos porque por más de 40 años la entidad ha ido cayendo en la calidad del servicio.