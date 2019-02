Comisión Europea aún no responde a consideraciones de Panamá por lista de alto riesgo

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, aseguró que hasta la fecha no saben si las consideraciones presentadas a la Comisión Europea sobre la posible inclusión de Panamá a la lista de alto riesgo, fueron tomadas en cuenta.

Según la canciller panameña, todo parece indicar que “no” han sido evaluadas ni consideradas, puesto que el Gobierno de Panamá no ha recibido comunicación a la nota presentada ante la Comisión Europea.

“Al día de hoy, no sabemos si nuestras consideraciones fueron tomadas en cuenta y pareciera que no. El Gobierno no ha recibido comunicación a nuestra nota”, aseguró de Saint Malo.

"Panamá no fue contactada como país que estaba siendo evaluado, tal como indicaba la supuesta metodología de trabajo que la propia Comisión había publicado al anunciar que crearía esta lista" VP @IsabelStMalopic.twitter.com/Zt9OLRhkP4 — Cancillería Panamá (@CancilleriaPma) 13 de febrero de 2019

A su juicio, el proceso parece opaco e incluso miembros de la Unión Europea no parecen estar de acuerdo a nivel técnico con la decisión tomada por la comisión.

Esta es una situación complicada porque el parlamento es quien deba rechazarla o aprobarla íntegramente. Lo cierto es que hay un plazo de un mes para que el parlamento se pronuncie”, enfatizó.

El Gobierno de Panamá ha mostrado su rechazo la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo, con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"No fue hasta el 29 de enero...que Panamá recibió comunicación oficial de los análisis y deficiencias que estaban siendo percibidas, que fue respondido de inmediato, en pocas horas, en un trabajo conjunto con @Superbancos_Pa@DGI_Panama@UafPanama " VP @IsabelStMalopic.twitter.com/GyjbQVA0kQ — Cancillería Panamá (@CancilleriaPma) 13 de febrero de 2019

La canciller de Panamá manifestó en conferencia de prensa este miércoles que esperan lograr un canal de comunicación ante el compromiso y dedicación de Panamá en la adecuación de su legislación y plataforma en materia de transparencia fiscal y financiera.

Mientras se logra entablar el canal de comunicación, el Gobierno panameño llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, embajador Miguel Verzbolovskis, y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales.