Comité de asesores no deja claro si seguirá guiando por COVID-19

Mucha sorpresa causó la remoción de la ministra de Salud, Rosario Turner, sin embargo, allegados a su equipo destacan la importancia de seguir adelante en la lucha contra el coronavirus. El Comité de Asesores no deja claro si continuarán su función.

El infectólogo Xavier Sáez Llorens confesó a TVN Noticias que quedó muy sorprendido de la remoción de la ministra de Salud Rosario Turner. que no había información sobre reemplazo, que la Ministra demostró liderazgo y que el impacto de su gestión frente a la crisis asegura, fue favorable para el escenario que se esperaba.

“Muy sorprendido, pero también es verdad que todo esto agota y que muchas veces los líderes políticos deciden oxigenar los equipos ministeriales porque la gente está agotada, y refrescar un poco de pensamientos, ideas, acciones, así que ojalá el próximo ministro de Salud, que se estructure todo el equipo técnico y asesor para poder brindar nuevas ideas y seguir adelante”, manifestó Sáez Llorens.

Para el exministro de Salud y ex miembro del comité asesor José Terán, quien dice desde principios de junio ya no es parte del equipo, dice que la salida de la ministra crea un vacío de liderazgo, pero no debe crearse un vacío de liderazgo en la ciudadanía para cumplir las medidas para evitar contagio.

“El sistema de Salud está comprometido y no podemos permitir el rebasamiento de la capacidad hospitalaria, eso sería un grave error que cometeríamos los ciudadanos, por lo tanto, mi llamado es a eso, a mantener a responsabilidad social que tenemos con nosotros mismos, y con las próximas generaciones”, indicó Terán.

Fuera del comité de asesores, algunos critican la decisión, otros le hacen recomendaciones al nuevo ministro Luis Francisco Sucre.

“Que la presión económica no haga que el nuevo ministro continúe con las aperturas de los bloques sin cuidar a la población y cuidar con equipos de protección que nos escasea a los médicos, al personal de salud”, expresó Fernando Castañedas, dirigente médico.

“Sacarla y colocar a alguien que estaba debajo de ella es un sin sentido, porque si cuestionabas su trabajo, excelente, yo creo que hay razones para cuestionarla, pero por qué pones al viceministro, que es parte de su trabajo, que es parte de lo que ella venía haciendo, sí ella estaba equivocada, él también entonces”, afirmó Juan Diego Vásquez, diputado por libre postulación.

TVN Noticias consultó a varios miembros del comité de asesores si seguirán su misión frente a la pandemia, pero evitaron contestar.